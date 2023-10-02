نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون ومغردون مع انسحاب نادي اتحاد جدة السعودي من مواجهة نظيره سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين، بسبب ظروف سياسية.

وغرّد محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام".

وكتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد: "الإتحاد نادي عظيم".

وكان فريق "النمور" قد رفض خوض المباراة أمام مضيفه الإيراني، بسبب وجود صور ولافتات سياسية في أرض ملعب "نقش جهان" الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة.

وتداول مغرّدون لقطات مصورة تُظهر وجود تمثال لقاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن "مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قِبل مسؤولي نادي سباهان".

وفيما يلي أبرز التغريدات: