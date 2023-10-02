دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا نادي الفتح جماهير الأندية السعودية إلى التصويت للاعبه، مراد باتنا، الذي ينافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري "روشن" خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت، الاثنين، عن ترشيح لاعب نادي الفتح ورونالدو للجائزة، إذ سيكون لتصويت الجماهير دورًا بارزًا في اختيار الفائز.

ونشر نادي الفتح، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو طريف، في إشارة إلى مطالبة جماهير أندية المسابقة بالتصويت لمراد باتنا، وعلّق قائلاً: "يبي لها فزعة".

في الشهر الفائت، ساهم كريستيانو رونالدو (38 عامًا) في إحراز 8 أهداف، إذ سجّل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، وبذات العدد ساعد مراد باتنا (33 عامًا) في زيارة الشباك.