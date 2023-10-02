دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة روما وفروزينوني في الدوري الإيطالي الممتاز، الأحد، لقطة غريبة بعد أن تسبب لاعب "الذئاب"، حسام عوار، بإصابة حكم الساحة قبل أن يتكفل بعلاجه الأولي.

وعند الدقيقة 86 من عمر المباراة وعندما كان روما متقدما بهدفين نظيفين، اصطدم عوار بحكم الساحة، ماتيو ماركيتي، ليسقط الحكم أرضا.

وذهب اللاعب الجزائري على الفور وحاول تقديم الإسعافات الأولية للحكم وساعده في التخلص من الشد العضلي قبل أن يتدخل الطاقم الطبي ويُعالج الحكم.

وانتشر المقطع بشكل واسع الإثنين، وانتهت تلك المباراة بهدفين نظيفين لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.