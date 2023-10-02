(CNN) -- فقد إتيان فاسن، حارس مرمى نادي آر كي سي فالفيك، وعيه بعد اصطدامه بلاعب نادي أياكس أمستردام، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري الهولندي.

وتسببت إصابة حارس المرمى بإيقاف المباراة عند الدقيقة 84، قبل أن يتم إلغاؤها دون تحديد موعد الاستئناف.

خلال هجمة لنادي أياكس أمستردام، اصطدم اللاعب بريان بروبي بإتيان فاسن، مما أفقد الأخير وعيه، إذ بدا وكأنه تعرض لضربة في الرأس.

وتدخل الطاقم الطبي على الفور لمعالجة حارس المرمى، وأحاط اللاعبون به لمنع الجمهور من رؤيته.

واستعاد إتيان فاسن (28 عاماً) وعيه أثناء وجوده في الملعب وتم نقله في النهاية على نقالة، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من المستطيل الأخضر ويتم إلغاء المباراة.

قال نادي آر كي سي فالفيك، عقب المباراة، إن حارس مرماه كان "واعياً"، وتم "نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".

وأضاف النادي: "بدأ طاقمنا الطبي عملية الإنعاش على الفور، لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب، لقد كان واعياً عندما غادر الملعب، لكنه لم يكن يعرف مكانه".

من جانبه، قال نادي أياكس أمستردام إنه من غير المعروف حالياً ما سيحدث فيما تبقى من المباراة، التي كانت تشير نتيجتها لتقدمه بثلاثة أهداف لاثنين.