برشلونة يحافظ على "جوهرته".. هذه مدة العقد الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، توصله إلى اتفاقٍ مع اللاعب الشاب لامين يامال، يقضي بتجديد عقد الأخير مع الفريق الكتالوني حتّى يونيو/ حزيران 2026.

ونشر برشلونة بياناً عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن استمرار لاعبه البالغ من العمر 16 عامًا، لقرابة 3 أعوام مقبلة، على أن يكون الشرط الجزائي مليار يورو.

ويعتبر لامين يامال بمثابة الجوهرة للفريق الكتالوني، إذ بات أحد أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم.

ونشأ الجناح الإسباني في صفوف برشلونة، ليتم ترفيعه إلى الفريق الأول في الآونة الأخيرة، وقد شارك معه في 10 مباريات بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين.

كما ظهر لامين يامال بقميص منتخب إسبانيا، إذ لعب مباراتين دوليتين، وسجّل خلالهما هدفًا واحدًا.