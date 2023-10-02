دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، جدلاً بعد انفعاله على الحكم، خلال مباراة فريقه مع نظيره رين، على أرض ملعب الأخير، مساء الأحد، وضمن منافسات الدوري الفرنسي.

فعند الدقيقة 77 من زمن المباراة، ارتكب المهاجم المصري خطأً ليشهر الحكم البطاقة الصفراء بوجهه، قبل أن يعترض اللاعب على هذا القرار، مما دفع الحكم إلى طرده.

بعد طرده، انفجر مصطفى محمد غضباً على الحكم، وظهر وهو يصرخ عند خروجه من المستطيل الأخضر.

وخسر رفاق اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من مضيفهم رين بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة السابعة من المسابقة.