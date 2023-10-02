دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على الادعاءات التي تحدثت عن تسببه بإقالة مدرب الهلال، البرتغالي خيسوس، عام 2019، نافيا ذلك.

وقال آل الشيخ في مداخلة مع برنامج "أكشن مع وليد" حول إيعازه المزعوم بإقالة خيسوس من تدريب الهلال رغم أن الفريق كان يتصدر الدوري: "من يفكر بهذه الطريقة لديه مشكلة، لكن أود أن أسأل هل يمكن أن أتدخل بإقالة خيسوس بعد شهرين من تركي لوزارة الرياضة؟ إذا كانت قوتي إلى هذه الدرجة فبرافو علي".

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: "ألم يشتر خيسوس أهم لاعب لدي في ألميريا في أول سنة بعد تركه للهلال ورحيله إلى بنفيكا؟ ووقع معي عقد الأكاديمية مع جمعيتي الخيرية؟ أنا أستغرب".

وتابع آل الشيخ مشيرا إلى أنه لا يلوم من يُفكر بهذه الطريقة بسبب الحماس الرياضي وأردف: "والدي الذي هو والدي حفظه الله في فترة من الفترات كان يتوقع أنني خلف إقالة خيسوس".