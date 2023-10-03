دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي اتحاد جدة السعودي، ليلة الثلاثاء، بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حول واقعة انسحابه من مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وانسحب فريق "النمور" من مواجهة منافسه الإيراني، بسبب وجود صور ولافتات سياسية في أرض ملعب "نقش جهان" الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة.

وقال نادي اتحاد جدة في بيانه: "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الاثنين للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان أصفهان تم إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار".

وتابع بالقول: "النادي سيتابع حيثيات الموضوع، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

فيما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي عن دعمه الكامل لفريق "النمور" بعد قرار انسحابه، و "اتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي".

عقب قرار الانسحاب، غادرت بعثة النادي السعودي الأراضي الإيرانية واتجهت نحو مدينة جدة.