دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتفوّق اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، على مراد باتنا، لاعب نادي الفتح، الذي كان ينافسه على جائزة الأفضل.

وكان رونالدو قد ساهم في إحراز 8 أهداف في دوري "روشن" في الشهر الفائت، إذ سجّل 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لكريستيانو رونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس/ آب الماضي.

وعلّق نادي النصر على فوز لاعبه بالجائزة، قائلاً: "لا تسـأل لمن الأفضلية! لأن هذا السؤال مضيعة للوقت في وجوده، نجم نادي ‎النصر كريستيانو رونالدو اللاعب الأفضل في الدوري للشهر الثاني على التوالي".

فيما جاءت الجوائز الأخرى على النحو الآتي: لويس كاسترو (أفضل مدرب)، مارسيلو غروهي (أفضل حارس مرمى)، معاذ فقيهي (أفضل لاعب واعد).