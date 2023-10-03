دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو أظهر انفعال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على حارس مرمى نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، الاثنين.

وخلال المباراة، انفعل النجم البرتغالي غضباً على حارس المرمى، إذ طالبه بالسرعة في اللعب وعدم إضاعة الوقت، فقد كان النادي الطاجيكي متقدماً في نتيجة المباراة بهدف وحيد حتّى الدقيقة 66.

وأثناء هجمة أخرى لفريق "العالمي"، ظهر رونالدو (38 عاماً) وهو يصافح حارس المرمى، قبل أن يعانقه.

وكان نادي النصر قد نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على ضيفه استقلال دوشنبه، في الجولة الثانية من المسابقة.

وأحرز كريستيانو رونالدو أحد أهداف فريقه، وغرّد بعد المباراة: "مباراة جيدة من الجميع في الفريق، سعيد بتسجيل هدفي الأول في دوري أبطال آسيا، نواصل (تحقيق) الفوز".