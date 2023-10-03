دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي توتنهام هوتسبير، الاثنين، عن تعرض لاعب الفريق، ديستيني أودوجي، لرسائل عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب مباراة "السبيرز" ونادي ليفربول، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال نادي توتنهام هوتسبير عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "نشعر بالاشمئزاز من الرسائل العنصرية الموجهة إلى ديستيني أودوجي، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الفريق ضد ليفربول، السبت".

وأضاف: "سنعمل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحيثما أمكن، سنتخذ إجراءات ضد أي فرد نتمكن من تحديد هويته"، مؤكدا: "نحن نقف معك يا أودوجي".

من جانبه، كتب فريق "الريدز": "يدين نادي ليفربول جميع أشكال العنصرية والتمييز وسيعمل مع السلطات المعنية ومنصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في تحديد المسؤولين، وتطبيق أقوى العواقب الممكنة".

يذكر أن نادي توتنهام هوتسبير تغلب على منافسه ليفربول بهدفين لواحد، في الجولة السابعة من "البريميرليغ".