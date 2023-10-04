نشر الثلاثاء ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لاثنين، في قمة مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا، الثلاثاء.

وجاءت ثلاثية فريق "الميرنغي" عن طريق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وبخطأ من المدافع المنافس، فيما أحرز ليو سكيري وزيلينسكي هدفي نادي نابولي.

وتذوق نادي أرسنال الإنجليزي طعم الهزيمة خارج الديار من أمام منافسه لانس الفرنسي بهدفين لواحد، وبذات النتيجة تفوّق نادي بايرن ميونخ الألماني على نادي كوبنهاغن الدنماركي، وتعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للخسارة من نادي غلطة سراي التركي بنتيجة 2/3، بينما تعادل نادي إشبيلية الإسباني مع نادي آيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما.

وانتصر نادي إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف، فيما تغلب نادي سبورتينغ براغ البرتغالي على نادي يونيون برلين الألماني بثلاثة أهداف لاثنين، ونادي ريال سوسيداد الإسباني على نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي بثنائية.