الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة عام 2030 من بطولة كأس العالم.

وقال بيان لمجلس الفيفا: "وافق مجلس FIFA بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030".

وأضاف البيان: "في عام 2030، ستجمع بطولة كأس العالم لكرة القدم ثلاث قارات وستة دول، مما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم منقسم، يتحد الفيفا وكرة القدم. وافق مجلس فيفا، الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، الذي أقيمت نسخته الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب. ونتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي - مباراة واحدة لكل من منهم بكأس العالم 2030".

وأضاف إنفانتينو: "ستقام أول مباراة من هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب. حيث بدأ كل شيء، في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو (عاصمة أوروغواي)، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".

وتابع رئيس الفيفا: "في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وباراجواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم".