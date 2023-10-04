دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، على معاناة حارس مرمى الفريق، كيبا، مع الكرات الطويلة، في أعقاب مباراة "الميرنغي" ونابولي الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأخطأ كيبا في الخروج لكرة عرضية، ليتسبب في الهدف الأول لصالح فريق المنافس عند الدقيقة 19 من زمن المباراة.

وعن خطأ حارس مرمى فريقه، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد صافرة النهاية: "لكلّ لاعب خصائصه، إنه لاعب مذهل وقد تصدى لكرة قوية في الشوط الأول، لكنه يعاني في الكرات الهوائية".

وتابع بالقول: "لا أحد مثالي، كما أنك غير مثالي، أنا وسيم جداً ولست مثالياً".

وقاد المدرب الإيطالي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الثانية من التشامبيونزليغ.