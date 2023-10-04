حساب الدوري الفرنسي يُثير تفاعلاً بتغريدة عن فوز لانس على أرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة حساب الدوري الفرنسي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عن فوز نادي لانس على نظيره أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، تفاعلاً.

وألحق نادي لانس الهزيمة بمضيفه "الغانرز" بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التشامبيونزليغ لموسم 2024/2023.

وكان بعض المشجعين قد أطلقوا تسمية "دوري المزارعين" على الدوري الفرنسي، إذ يسخرون من مستوى المسابقة، من خلال اعتقادهم بافتقادها للمنافسة وهيمنة نادي باريس سان جيرمان على اللقب في الأعوام الماضية، قبل أن يأتي الرد من حساب الدوري الفرنسي.

وغرّد حساب الدوري الفرنسي، عقب مباراة نادي لانس ومنافسه أرسنال: "دوري المزارعين يضرب مرة أخرى"، في إشارة منه إلى قوة الأندية الناشطة في الدوري وقدرتها على التغلّب على أحد أكبر أندية البريميرليغ.