دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت تسديدة صاروخية من فالفيردي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الأنظار، في أعقاب مواجهة الفريق لنظيره نابولي الإيطالي، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فعند الدقيقة 78 من زمن المباراة، سدد متوسط ميدان فريق "الميرنغي" الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة ثمّ برأس حارس المنافس، قبل أن تسكن الشباك.

ولم يتم احتساب الهدف باسم فالفيردي (25 عاماً)، بل تمّ اعتباره كهدف عكسي.

وفاز نادي ريال مدريد على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الثانية من التشامبيونزليغ.

إليكم أبرز التعليقات على تسديدة فالفيردي: