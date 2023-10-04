دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصرف حارس مرمى نادي ناساجي الإيراني، محمد مظاهري، مع لاعب نادي الهلال السعودي، سلمان الفرج، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وكان سلمان الفرج تلقى بطاقة حمراء بعد اشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وعند خروجه من أرض ملعب "آزادي"، واجه صعوبة في المغادرةعقب مهاجمته من جماهير النادي الإيراني.

على أثر ذلك، عمل الحارس محمد مظاهري على تهدئة جماهير فريقه وطالبهم بعدم إلحاق الأذى بلاعب المنافس، سلمان الفرج.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد فاز، الثلاثاء، على مضيفه ناساجي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثانية من التشامبيونزليغ الآسيوي.