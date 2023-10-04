دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2034، للمرة الأولى على مر تاريخها.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسميًا، جاء فيه: "بقيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم يهدف عرض 2034 إلى تقديم بطولة عالمية المستوى، وستستمد الإلهام من التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في السعودية ، والشغف العميق لكرة القدم في البلاد".

وأضاف البيان: "يأتي العرض الأول للسعودية لاستضافة كأس العالم مدعومًا بخبرة البلاد المتنامية في استضافة أحداث كرة قدم عالمية المستوى، وخططها المستمرة للترحيب بالمشجعين في جميع أنحاء العالم، في كأس العالم للأندية 2023 وكأس آسيا 2027".

حول هذا الأمر، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أن رغبة المملكة في التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم هي "انعكاس للتقدم الذي أحرزته البلاد في جميع القطاعات، وسرعان ما برزت المملكة كمركز رائد ووجهة دولية لاستضافة الأحداث الكبرى، بفضل تراثها الثقافي الغني وقوتها الاقتصادية وطموح شعبها".

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي (فيفا) قد كشف عن فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة البطولة عام 2030، إلى جانب إقامة المباريات الأولى في الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة.