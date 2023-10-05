تفاعل على تعليق محمد بن سلمان عن استضافة السعودية لمونديال 2034

صورة أرشيفية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحفل قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الأولى لكأس العالم روسيا 2018 بين روسيا والمملكة العربية السعودية في ملعب لوجنيكي في موسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول رغبة بلاده باستضافة بطولة كأس العالم 2034 الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأكد الأمير محمد بن سلمان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وتابع: "نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن، الأربعاء، اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة عام 2030 من بطولة كأس العالم.