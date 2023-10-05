دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، في فيديو وهو يمازح حارس مرمى الفريق، وليد عبدالله، في أعقاب تدريبات "العالمي" استعداداً للمباريات المقبلة.

وكان وليد عبدالله قد تعرض لموقف طريف مع أحد المشجعين، خلال مباراة نادي النصر ونظيره التعاون في أغسطس/ آب الماضي، إذ كانت صافرة البداية قد انطلقت دون أن ينتبه حارس المرمى لذلك، بعد أن أعطى ظهره للملعب، ليقوم المشجع بتنبيهه، قائلاً: "يا وليد الماتش بدأ..حتضيعنا يا وليد".

وقال ماني في فيديو، ممازحاً زميله: "يا وليد الماتش بدأ"، ليرد وليد عبدالله ضاحكاً: "سمعت شو يقول"، قبل أن يعلّق حساب فريق "العالمي" على الفيديو، قائلاً: "حتى أنت يا ماني!"، مع رمز تعبيري ساخر.

وأثار فيديو ممازحة المهاجم السنغالي (31 عاماً) للحارس السعودي تفاعلاً بين المغرّدين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).