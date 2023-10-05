دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعلت مؤسسات رياضية ورياضيون مع رغبة المملكة العربية السعودية بتقديم طلب استضافة كأس العالم في عام 2034، للمرة الأولى على مر تاريخها.

وأعربت اتحادات كرة القدم في الدول العربية عن دعمها لملف السعودية لاحتضان أكبر بطولات العالم، ومن الاتحادات: قطر والكويت والبحرين والعراق والأردن وفلسطين واليمن وسورية وموريتانيا ولبنان وغيرهم، إضافة للاتحاد الآسيوي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034..ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا، حفظها الله".

وغرّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "دعم مستمر وتمكين لا محدود من قيادتنا، حفظها الله، للقطاع الرياضي، خطوة تواكب مسيرة التطور والإلهام التي نعيشها في المملكة".

وكتب الإعلامي القطري خالد جاسم: "قطر ترحب بإعلان السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة كاس العالم 2034 لكرة القدم، المملكة عندها قدرات عالية في مختلف المجالات، متمنين ان تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة المونديال".

وقال الإعلامي مصطفى الآغا: "نعم، نحلم ونحقق واعتقد أن السعودية ستستضيف ‎#كأس_العالم_2034 وهي تستحقها منفردة فهي جزء من رؤية تحققت حتى قبل موعدها بسنوات طويلة".

كما أكدت الأندية الناشطة في دوري "روشن" السعودي عن دعمها لملف طلب إقامة بطولة كأس العالم في بلادها.