دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعازيه بوفاة الليدي كاثي (85 عامًا)، زوجة مدربه الأسطوري الأسبق، السير أليكس فيرغسون، الجمعة.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي: "يرسل الجميع في مانشستر يونايتد تعازيه القلبية للسير أليكس فيرغسون وعائلته برحيل الليدي كاثي".

وتابع اليونايتد في بيانه بالقول: " كانت الليدي كاثي زوجة محبوبة، وأمًا، وأختًا، وجدة، وجدة كبرى، وكانت بمثابة مصدر قوة للسير أليكس طوال حياته المهنية".

ويُعد السير أليكس فيرغسون أحد أعظم المدربين في عالم كرة القدم، والمدرب الأفضل على الإطلاق في تاريخ اليونايتد، إذ قاد الفريق بين عامي 1986 و2013، وحقق مع النادي لقبين في دوري أبطال أوروبا و13 لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب العديد من الألقاب الكبرى الأخرى.

وتزوج السير أليكس من الليدي كاثي عام 1966 وأنجبا 3 أبناء: مارك ودارين وجايسون.