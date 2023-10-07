السعودية.. بهذه الطريقة رد حساب الأهلي على "تيفو" جماهير الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ حساب نادي الأهلي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على "تيفو" جماهير نادي الاتحاد، في أعقاب مواجهة الفريقين، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، وضمن مباريات دوري "روشن" السعودي.

وكان مشجعو فريق "النمور" قد رفعوا "تيفو" بعنوان "تتذكر؟"، في رسالة لمنافسهم الذي هبط للدرجة الأولى في الموسم الماضي 2023/2022 قبل أن يصعد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وغرّد حساب نادي الأهلي عقب نهاية المباراة بفوزه بهدف نظيف، رداً على "تيفو" منافسه: "نعم نتذكر"، وكتب في تغريدة أخرى: "أنساك ؟ دا كلام".

وبعد حسمه لديربي جدة، وقع نادي الأهلي في المركز الخامس على سلم ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، وبذات النقاط حلّ جاره نادي الاتحاد في المركز الرابع.