دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق آلان ماكسيمان، لاعب نادي الأهلي، على لقطات مصورة تظهر "تيفو" جماهير نادي الاتحاد، عقب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان مشجعو فريق "النمور" قد رفعوا "تيفو" بعنوان "تتذكر؟"، في رسالة لمنافسهم الذي هبط للدرجة الأولى في الموسم الماضي 2023/2022 قبل أن يصعد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وبعد انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف، نشر ماكسيمان فيديو ساخر عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، ردًا على تيفو أنصار نادي الاتحاد، قائلاً: "صباح الغد عندما يستيقظون ويتذكرون".

كان آلان ماكسيمان (26 عامًا) قد غاب عن مواجهة ديربي جدة، بداعي الإصابة.