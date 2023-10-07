وسط الجماهير.. كلب يخطف الأنظار لدى حضوره مباراة توتنهام ولوتون تاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة حضور كلب لمباراة تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير ونظيره لوتون تاون، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وظهر الكلب وسط الجماهير في مدرجات ملعب "كينيلورث رود"، معقل نادي لوتون تاون.



وفاز فريق "السبيرز" على مضيفه لوتون تاون بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة من البريميرليغ.

وكان لوتون تاون قد صعد للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، ويقع في المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط بعد تذوقه طعم الهزيمة من نادي توتنهام هوتسبير، الذي يحتل الصدارة بـ 20 نقطة.