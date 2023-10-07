ساديو ماني يغضب من استبداله.. ومدرب نادي النصر يرد: "هذا طبيعي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، راضياً على قرار استبداله، خلال مواجهة الفريق لنظيره أبها، على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، وضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 80، قرر المدير الفني لفريق "العالمي"، لويـس كاسترو، إخراج المهاجم السنغالي من المستطيل الأخضر ودخول زميله عبد الرحمن غريب بدلاً عنه، مما أثار غضب ماني.

وظهرت علامات الغضب على ساديو ماني عند خروجه، إذ لم يصافح زملائه الذين كانوا يقفون على خط الملعب، استعداداً للدخول.

وعلّق المدرب كاسترو على ذلك، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما: "عدم رضى اللاعبين الذين خرجوا أمر طبيعي، ويحدث في كرة القدم، غير العادي أن يخرج اللاعب وهو سعيد".

وأضاف لويس كاسترو: "يجب أن يفهم الجميع أن النصر ليس لديه 11 لاعباً فقط بل لديه 27".