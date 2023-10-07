دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة بين مارسيلو بروزوفيتش، لاعب نادي النصر، وجماهير فريقه، في أعقاب مواجهة "العالمي" لأبها، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع جماهير نادي النصر التي تواجدت في مدرجات ملعب الأول بارك "تيفو" بكلمة "BOOM"، مع وضع شعار القنبلة والتي يضعها متوسط الميدان الكرواتي كوشم على رقبته، إذ حرصوا على الاحتفاء باللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

وظهر بروزوفيتش وهو يضع يده على رقبته ثمّ نحو فمه قبل أن يُشير للمشجعين، إذ بدا وكأنه يُرمي القنبلة نحو المدرجات لإشعال الأجواء.

وتعثر "العالمي" بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه أبها، في الجولة التاسعة من دوري "روشن".