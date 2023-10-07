السعودية.. نيمار يتابع مباراة الهلال والأخدود بعد غيابه عنها لهذا السبب

رياضة
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السعودية.. نيمار يتابع مباراة الهلال والأخدود بعد غيابه عنها لهذا السبب
Credit: Francois Nel/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، على متابعة مباراة فريقه أمام نادي الأخدود، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب النجم البرازيلي (31 عامًا) عن هذه المواجهة لظروف عائلية، إذ رُزق بطفلة من برونا بيانكاردي.

ونشر نيمار فيديو عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستغرام"، يظهر متابعته لمباراة "الأزرق الهلالي" أمام مضيفه الأخدود، قائلاً: "أنا أتابع مباراة الهلال، ودافي (ابني) يعتني بمافي (الطفلة)".

وتُشير نتيجة مباراة نادي الهلال ومنافسه الأخدود إلى تقدم الأول بهدف نظيف بعد مرور 40 دقيقة، في الجولة التاسعة من دوري "روشن".

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