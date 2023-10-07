هكذا علّق عمر السومة على فوز الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة

نشر السبت ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص السوري عمر السومة، لاعب نادي الأهلي السعودي السابق، على تهنئة الفريق بالفوز على جاره الاتحاد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، مساء الجمعة.

وتغلّب نادي الأهلي على "النمور" بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي.

وكتب السومة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب المباراة: "جدة كذا أهلي و بحر … ألف مبروك لجمهور الأهلي".

وكان مهاجم منتخب سوريا قد لعب لنادي الأهلي لسنوات عدّة وتحديداً بين عامي 2014 و2023، قبل أن يغادر صفوف الفريق وينتقل لنادي العربي القطري.

وسبق لعمر السومة (34 عاماً) وأن ظهر في ديربي جدة، ونجح في هزّ شباك نادي الاتحاد بأكثر من 10 أهداف.