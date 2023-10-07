إليكم قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أكتوبر في البرتغال.. من ضمّت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتحب السعودي، عن قائمة الفريق الّتي ستخوض معسكراً خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مدينة لاقوس البرتغالية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن أيام "الفيفا" الدولية، وفي إطار المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 في قطر.

ومن المقرر أن يواجه "الأخضر" منتخب نيجيريا في يوم 13 من الشهر الحالي، ثمّ منتخب مالي في يوم 17، على أرض ملعب "بورتيماو".

وضمّت القائمة 31 لاعباً، هم: نواف العقيدي، محمد العويس، حامد يوسف، راغد النجار، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، حسن كادش، زكريا هوساوي، علي البليهي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، حسان التمبكتي، عبدالله الخيبري.

إلى جانب: سلمان الفرج، عيد المولد، علي هزازي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، عبدالله الحمدان، محمد مران، فراس البريكان، هيثم عسيري، صالح الشهري، هارون كمارا.