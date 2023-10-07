كيف علّق روبرتو فيرمينو على رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034؟

نشر السبت ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب روبرتو فيرمينو، لاعب نادي الأهلي السعودي، عن أمنيته بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم عام 2034، للمرة الأولى على مر تاريخها.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن نية السعودية بتقديم طلب احتضان أحد أكبر بطولات العالم.

وتحدّث المهاجم البرازيلي حول ذلك، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "البلد هنا ينمو ويزدهر بشكل سريع، الرياضة هنا جيدة ومحبوبة من قِبل الجميع، أرغب أن تقام البطولة في المملكة"، مؤكداً على دعمه الكامل لهذا الملف.

وعن فوز نادي الأهلي على جاره الاتحاد بهدف نظيف، قال فيرمينو: "أظهر الفريق الروح العالية ولعبنا بشكل جيد، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وأمام منافس قوي، ونجحنا في تحقيق النقاط الثلاث".

وعن مواجهته لزميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الحالي في صفوف "النمور"، فابينيو، قال روبرتو فيرمينو: "كنتُ أعلم بأننا سنلعب أمام لاعب قوي ولديه إمكانيات كثيرة".