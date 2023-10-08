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نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي الهلال ونادي الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين احتكاك قوي بين اللاعب ألكساندر ميتروفيتش ونظيره حمد آل منصور.

فعند الدقيقة 65 من زمن المباراة، دفع المهاجم الصربي لاعب المنافس، قبل أن يقوم الأخير بعرقلة ميتروفيتش وإسقاطه أرضاً.

وردّ ألكساندر ميتروفيتش على فعل لاعب نادي الأخدود، إذ بعد تسجيل فريق "الأزرق الهلالي" هدفاً قام المهاجم الصربي بالاحتفال أمام حمد آل منصور، وبدا وكأنه يصرخ "يلا..يلا".

وكان نادي الهلال قد فاز على مضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من دوري "روشن".