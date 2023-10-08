نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف الحارس الشخصي لليونيل ميسي الأنظار مجدداً، في أعقاب مباراة نادي إنتر ميامي ونظيره سينسيناتي على أرض ملعب الأول، فجر الأحد، وضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

فبعد صافرة النهاية، أظهرت لقطات مصورة طفل وهو يركض نحو النجم الأرجنتيني للقائه، قبل أن يوقفه أحد رجال أمن الملعب بجانب الحارس الشخصي لميسي.

وقام الحارس الشخصي لليونيل بالسماح له بالاقتراب من اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 والتقاط الصور معه، والتوقيع على قميصه.

وكان الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني قد جذب الانتباه نحوه خلال مباريات سابقة للاعب في أمريكا، نظراً لسرعته في الركض وتمكّنه من إبعاد أي مشجع خلال لحظات.

وتعرض ليونيل ميسي، العائد مؤخراً للملاعب بعد شفائه من الإصابة، للخسارة الأولى بقميص نادي إنتر ميامي من أمام سينسيناتي، وذلك بهدف نظيف، ليخفق الفريق في التأهل للأدوار الإقصائية من المسابقة.