أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. تعرّف إليها

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح ثنائية، ليساهم في تعادل نادي ليفربول مع نظيره برايتون بهدفين لمثلهما، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح النجم المصري في هزّ الشباك في مناسبتين، في الدقيقتين 40 و45+ من زمن المباراة.

بعد تسجيله هدفين، وصل صلاح (31 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 14 أمام نادي برايتون خلال 13 مباراة في البريميرليغ، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وبَات في رصيد مهاجم منتخب الفراعنة 144 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ارتدائه قميص "الريدز"، ليتساوي مع اللاعب الهولندي السابق روبين فان بيرسي بذات عدد الأهداف.