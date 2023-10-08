هدف "عالمي" من موسى التعمري في الدوري الفرنسي يثير تفاعلا

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب موسى التعمري هدفين، ساعد من خلالهما في تقدم نادي مونبلييه على نظيره كليرمونت بأربعة أهداف مقابل اثنين، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الفرنسي.

ونجح المهاجم الأردني في إحراز الهدف الأول بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 16 من زمن المباراة التي توقفت بعد الدقيقة 90 بسبب شغب الجماهير، إذ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء "على الطاير" لتسكن الشباك.

وأشاد متابعون بهدف التعمري، ومنهم من وصفه بـ "العالمي".

ووصل موسى التعمري (26 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 6 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ سجّل 5 أهداف وصنع واحدًا.