نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقمص أوليفيه جيرو، مهاجم نادي إسي ميلان، دور حارس المرمى بعد طرد زميله مايك ماينان، في أعقاب مواجهة الفريق لنظيره جنوى، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه ماينان عقب تدخله بقدمه على رأس لاعب المنافس، ليأخذ جيرو مكانه في حراسة المرمى بعد أن أنهى مدرب الفريق جميع التبديلات.

وتصدى أوليفيه جيرو لفرصة محققة في اللحظات الأخيرة، إذ استخلص الكرة من بين مهاجم نادي جنوى داخل منطقة الجزاء ثمّ أمسك بها.

بهذا يكون قد ساهم المهاجم الفرنسي (37 عاماً) في فوز فريقه "الروسونيري" على مضيفه جنوى بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة.