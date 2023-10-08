نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على استدعاء لاعبي الاحتياط في أندية دوري "روشن" إلى صفوف المنتخب الوطني، في أعقاب استعداد "الأخضر" لنهائيات كأس آسيا 2023.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، قد أعلن مؤخراً عن قائمة الفريق التي ستخوض معسكراً في مدينة مدينة لاقوس البرتغالية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وضمّت قائمة "الأخضر" 31 لاعباً، منهم من لا يظهر بشكل أساسي مع فريقه بل يجلس على دكة البدلاء.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد حول ذلك، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سؤال يتم طرحه كلما استدعي لاعبون من دكة البدلاء في أنديتهم للمشاركة مع المنتخب؟ كيف يستدعون ومتى شوهدوا يلعبون ليتم استدعائهم، سؤال في غاية المنطقية لو لم يكن عدد اللاعبين الأجانب 8 في كل أندية الدوري".

وتابع بالقول: "طبيعي أن يكون أغلب اللاعبين المنضمين للمنتخب في الاحتياط في أنديتهم".

واختلفت الآراء حول تغريدة الأمير السعودي، وكتب أحد المغرّدين: "قصدك كلما استدعوا لاعبين بدلاء من الهلال، لان لاعب الهلال ضامن المنتخب، حتى لو برجل وحدة".

وردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد على هذه التغريدة، قائلاً: "بعض التعليقات لا زالت تحصر الأمر في نطاق التعصب للألوان.. أصبحت من كثرة الهجوم الذي يتعرض له لاعبو الهلال في المنتخب بسبب ضمهم أتمنى ألا يضم أي لاعب من الهلال ربما يتضح أن أسباب هذ الهجوم منطقية وأنني مخطئ وأن هذه الآراء بعيدة عن التعصب".

وأضاف: "أبعدوا كل لاعبي الهلال عن المنتخب وستتحسن النتائج بدون جدال فالهلال هو العلة.. ممتاز كذا؟!".