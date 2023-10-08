نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت فتاة محجبة الأنظار، بدخولها إلى جانب فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول، إلى أرض ملعب "فالمر" الذي يحتضن مباراة "الريدز" وبرايتون، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت لقطات مصورة وقوف الفتاة إلى جانب المدافع الهولندي في ممر دخول الملعب، إذ من المعتاد أن يصطحب اللاعبون الأطفال عند دخولهم للمستطيل الأخضر.

وكان فان دايك قد غاب عن تشكيلة فريقه في الآونة الأخيرة، بسبب عقوبة انضباطية فرضت عليه بعد تلقيه بطاقة حمراء.

وتشير نتيجة المباراة بين نادي ليفربول ومضيفه برايتون لتقدم "الريدز" بهدفين لواحد بعد مرور 70 دقيقة، في الجولة الثامنة.