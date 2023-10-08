لاعب الزمالك المصري يُثير جدلاً بتقبيله قدم "شيكابالا" عند الاحتفال بهدف.. وهذا ماقاله

رياضة
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لاعب الزمالك المصري يُثير جدلاً بتقبيله قدم "شيكابالا" عند الاحتفال بهدف.. وهذا ماقاله
صورة آرشيفية لنادي الزمالكCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار حمزة المثلوثي، لاعب نادي الزمالك، جدلاً باحتفاله بهدف زميله في الفريق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في أعقاب مواجهة "الفارس الأبيض" لنادي البنك الأهلي في الدوري المصري.

وكان "شيكابالا" قد أحرز هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 90 من زمن المباراة بطريقة جميلة للغاية، إذ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأظهرت لقطات مصورة تقبيل المثلوثي لقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، احتفالاً بهدف الأخير.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين لواحد، اعتذر حمزة المثلوثي عن هذا الاحتفال، إذ كتب عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستغرام: "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعا".

وتابع بالقول: "أنا والله من كثر الحماس والفرحة نسيت شعملت، لقطة مش صح، اعتذر".

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