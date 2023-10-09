دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي قد جمعت بين نادي مونبلييه ونظيره كليرمونت، بسبب إصابة حارس مرمى الأخير، موري دياو، بالمفرقعات النارية من قِبل الجماهير.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، سقط حارس مرمى نادي كليرمونت على الأرض على أثر إصابته بانفجار مفرقعات نارية بجواره، ليتم إخراجه من أرض الملعب عبر نقالة.

وطلب طاقم الحكام خروج اللاعبين من المستطيل الأخضر والدخول لغرف الملابس ليتم إيقاف المباراة، التي كانت تشير نتيجتها لتقدم نادي مونبلييه على ضيفه كليرمونت بأربعة أهداف لاثنين.

ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو.