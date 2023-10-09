الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل المباريات المقررة في إسرائيل

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، تأجيل جميع المباريات المقررة في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 الخميس المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية، في ظل اشتعال الصراع مع الفلسطينيين.

وقال يويفا في بيان: "في ضوء الوضع الأمني ​​الحالي في إسرائيل، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل جميع المباريات المقررة في إسرائيل في الأسبوعين المقبلين، مع تأكيد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب".

وتابع بالقول: "سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على اتصال بجميع الفرق المعنية قبل اتخاذ قرارات بشأن المواعيد الجديدة والتغييرات المحتملة في المباريات القادمة الأخرى".

ومن المباريات التي تم تأجليها هي مواجهة بين منتخب إسرائيل ومنتخب سويسرا في تصفيات "يورو" 2024، بالإضافة إلى مباريات الفريق أمام إستونيا وألمانيا، في بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

كما تم تأجيل بطولة مصغرة، كانت مقررة في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة منتخبات إسرائيل وبلجيكا وجبل طارق وويلز تحت 17 عاماً.