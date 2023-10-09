الدوري الإنجليزي.. تصرف مدرب برايتون مع لاعب ليفربول يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون، مع لاعب نادي ليفربول، أليكسيس ماك أليستير، على هامش مواجهة الفريقين في منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بعد صافرة النهاية، اصطحب المدرب دي زيربي متوسط الميدان الأرجنتيني نحو جماهير ناديه السابق برايتون، المتواجدة في مدرجات ملعب "فالمر"، ليقوم المشجعون بتحيته.

ونشر حساب برايتون فيديو يظهر تصرف روبيرتو دي زيربي مع لاعبه السابق ماك أليستير، قائلاً: "الفائز بكأس العالم لدينا".

وكان أليكسيس ماك أليستير (24 عامًا) قد ارتدى قميص برايتون عام 2019، قبل أن ينتقل إلى "الريدز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.