دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، إرسال خطاب الترشح الرسمي لاستضافة السعودية منافسات بطولة كأس العالم 2034، إلى نظيره الاتحاد الدولي (فيفا).

وكانت المملكة قد كشفت عن رغبتها في احتضان أكبر البطولات حول العالم، للمرة الأولى في تاريخها.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه على أن هذا الخطاب يعد "تأكيداً رسمياً على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها فيفا".

وتابع بالقول: "تعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة المونديال تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير".

فيما قال ياسر المسحل، رئيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في السعودية: "يمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع"، مُضيفاً: "المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدراتها لتنظيم هذه البطولة، والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم".

ويشار إلى أن السعودية قد حظيت بتأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات بعد إعلان رغبتها باحتضان المونديال.