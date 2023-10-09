نشر الاثنين ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي سيكو فوفانا، لاعب النصر السعودي، باستقبال حار عند عودته لملعب "بولار دولولي"، الذي احتضن مباراة فريقه السابق لانس ونظيره ليل، الأحد، ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

وأظهرت عدسة الكاميرا ارتداء فوفانا وشاح لانس، وسط تصفيق وترديد هُتافات من الجماهير، في ترحيب خاص قد خطف الأنظار.

ولعب متوسط الميدان البالغ من العمر 28 عاماً ضربة البداية قبل انطلاق مواجهة لانس وضيفه ليل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان سيكو فوفانا قد غادر صفوف لانس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن أمضى معه ما يقرب 3 أعوام، قبل أن يمثّل فريق "العالمي".