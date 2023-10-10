بوكايو ساكا يغادر معسكر منتخب إنجلترا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب إنجلترا، الاثنين، عن غياب اللاعب بوكايو ساكا عن صفوفه خلال المعسكر الحالي، بداعي الإصابة.

وأوضح منتخب "الأسود الثلاثة"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تواجد في مقر تدريبات الفريق، قبل أن يخضع لفحوصات طبية كشفت عن حاجته للعلاج، ليغادر المعسكر على أثر ذلك.

وأكد منتخب إنجلترا أن ساكا، الذي غاب عن مواجهة ناديه أرسنال ونظيره مانشستر سيتي مؤخرا، سيواصل مرحلة تعافيه مع فريق "الغانرز".

وسيغيب بوكايو ساكا عن مباراتي "الأسود الثلاثة" مع أستراليا في مناسبة ودية، ومع إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، في يومي 13 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويمتلك ساكا برصيده 30 مباراة دولية، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.