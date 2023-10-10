عن عمر 32 عاما.. هازارد يعتزل كرة القدم وهذه أبرز إنجازاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، اعتزاله لعبة كرة القدم عن عمر 32 عاماً، وفقاً لبيان نُشر في حسابه على منصة إنستغرام، الثلاثاء.

وجاء في بيان هازارد: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عاماً وخوض أكثر من 700 مباراة قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف البيان: "لقد تمكنتُ من تحقيق حلمي، لقد لعبتُ واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي كنتُ محظوظاً بلقاء مدراء فنيين ومدربين وزملاء رائعين، شكراً لكم على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعاً".

وأمضى اللاعب البلجيكي ما يقرب 16 عاماً في المستطيل الأخضر، لعب خلالها لأندية ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لكنه عانى مع الأخير من كثرة الإصابات مما تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة.

وحقق هازارد عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

على الصعيد الدولي، لعب 126 مباراة مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 33 هدفاً، وحقق معه المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.