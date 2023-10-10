الاتحاد المغربي يرد على شائعات إغراء لامين يامال بـ"المال" لتمثيل منتخب "أسود الأطلس"

رياضة
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الاتحاد المغربي يرد على شائعات إغراء لامين يامال بـ "المال" لتمثيل منتخب "أسود الأطلس"
Credit: Fran Santiago/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم شائعات صحفية حول إغراء لامين يامال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بالمال، من أجل تمثيل منتخب "أسود الأطلس".

وكان اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، قد قرر ارتداء قميص منتخب إسبانيا على حساب منتخب المغرب.

ونشر الاتحاد المغربي بلاغًا عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، نفى من خلاله الشائعات حول محاولة إغراء اللاعب ذو الأصول المغربية للعب للمنتخب الوطني، معربًا عن احترامه لاختيارات لاعب الفريق الكتالوني.

وتواجد لامين يامال في قائمة منتخب إسبانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وخاض معه مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، سجّل خلالها هدفًا واحدًا.

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