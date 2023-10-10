الكشف عن الفائزين باستضافة كأس أمم أوروبا في عامي 2028 و2032

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، فوز بريطانيا وأيرلندا باستضافة منافسات كأس أمم أوروبا عام 2028، في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تمّوز.

وستقام مباريات "اليورو" في نسخته بعد المقبلة في 10 ملاعب، ستة في إنجلترا وملعب واحد في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

ولم يواجه عرض بريطانيا وأيرلندا أي منافسة، بعد أن قررت تركيا سحب ملف ترشيحها لاحتضان نسخة 2028، لكنها فازت برفقة إيطاليا باستضافة البطولة عام 2032.

فيما سبق وأن تم الإعلان عن لعب منافسات كأس أمم أوروبا 2024 في الأراضي الألمانية، من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.

وتعتبر ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزاً بلقب البطولة بواقع 3 مرات، فيما كان منتخب إيطاليا آخر المتوجين باللقب.