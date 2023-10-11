هذا ما فعله ديفيد بيكهام من أجل هاري ماغواير بعد تلقيه انتقادات لاذعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف هاري ماغواير، لاعب نادي مانشستر يونايتد، أن ديفيد بيكهام، نجم منتخب إنجلترا السابق، قد تواصل معه للمساعدة في تقديم الدعم والمشورة، بعد أن تلقى انتقادات لاذعة.

وعانى المدافع البالغ من العمر 30 عاماً من انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، مما تسبب في توجيه أسهم النقد حوله وسحب شارة قيادة فريق "الشياطين الحمر" منه.

وقال ماغواير في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "لقد تحدثتُ بالفعل مع بيكهام منذ حوالي 3 أسابيع بعد مباراة إنجلترا واسكتلندا"، مُضيفاً: "لقد تواصل معي، لذا كان الأمر لطيفاً منه، وأنا أقدر ذلك حقاً".

وتابع بالقول: "لقد تحدثتُ طوال مسيرتي المهنية عن كون ديفيد بيكهام شخصاً كنتُ أتطلع إليه، وشاهدته عندما كنتُ طفلاً صغيراً، لسوء الحظ، لم ينتهِ بي الأمر في الجناح الأيمن، حيث أسجّل وأصنع العديد من الأهداف، كما فعل هو، لكنه كان قدوة كبيرة لي".

وأكمل هاري ماغواير: "إن تواصله معي ومراسلتي يُظهر مدى رقيه، لقد كان ذلك مؤثراً، كنتُ أريد الخوض كثيراً في المحادثة ولكن الشيء الرئيسي الذي فعله هو (بيكهام) أنه ذكّرني بمسيرتي المهنية حتى الآن، واللحظات الكبيرة التي مررت بها في مسيرتي".

وواصل مدافع نادي مانشستر يونايتد: "أعتقد أنه عندما تمر بلحظات صعبة، عليك أن تمر بتجارب وذكريات سابقة وأين ذهبت، في مسيرتك المهنية وما مررت به، كل مهنة تشهد صعوداً وهبوطاً، خاصة عندما تصل إلى ما وصلتُ إليه، من حيث كونك قائداً لأكبر نادٍ في العالم لمدة ثلاث سنوات ونصف، لقد كان (ديفيد بيكهام) في ذلك الموقف ويعرف كيف يكون الأمر".