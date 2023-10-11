ظهور "مُختلف" لروبيرتو مانشيني في تدريبات المنتخب السعودي يثير تفاعلاً

رياضة
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ظهور "مُختلف" لروبرتو مانشيني في تدريبات المنتخب السعودي يثير تفاعلاً
Credit: OLI SCARFF/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، مهاراته الفنية، في أعقاب تدريبات الفريق ضمن معكسره الإعدادي الذي يقام في مدينة لاقوس البرتغالية.

ونشر حساب منتخب "الأخضر" على منصة "إكس" (تويتر) فيديو يظهر مراوغة المدرب الإيطالي لأحد لاعبيه، وعلّق قائلاً: "مهارتك يا كوتش!"، ليتداوله مغرّدون ويتفاعلون معه.

ويستعد مانشيني لقيادة المنتخب السعودي في مباراتين أمام نيجيريا ومالي، في يومي 13 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان روبرتو مانشيني (58 عاماً) قد تولى تدريب منتخب "الأخضر" في أغسطس/ آب الماضي، على أن يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتّى عام 2027، بعد نهاية مشواره مع منتخب إيطاليا.

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